РИАМО - 23 фев. Роспотребнадзор дал советы по выбору качественных тортов и пирожных, а также рассказал, на что необходимо обратить внимание при покупке этих лакомств в магазине, сообщает Газета.ru.

«В первую очередь, по словам экспертов, необходимо обратить внимание на упаковку. Торты должны быть упакованы поштучно, а пирожные - в лоток с плотно прилегающей крышкой. Отмечается, что кремовые изделия в неупакованном виде продавать запрещено, так же как и перекладывать товар из лотков», - говорится в сообщении.

Покупателю при выборе торта или пирожного следует обязательно проверить срок годности товара. Данные изделия хранятся от шести до 72 часов, время хранения зависит от состава.

Кроме того, нужно смотреть на место изготовления. Отдавать предпочтение следует местной продукции. В импортную добавляют консерванты, чтобы довезти продукт до потребителя в сохранности.

Торты и пирожные должны располагаться в магазинах в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Также данную продукцию следует хранить на стеллажах на высоте более 35 сантиметров от пола, упаковки с кондитерскими изделиями при этом не должны стоять вплотную к стенам.