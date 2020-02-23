РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. Депутат Московской областной думы Алла Полякова поздравила жителей Королева с Днем защитника Отечества и пожелала мужчинам мира и добра, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«23 февраля – всенародный праздник, когда вся страна чествует защитников Отечества – поистине мужественных и достойных людей. Особо хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, которые в тяжелое для страны время смогли, не задумываясь, встать на защиту своей Родины и одержать Великую Победу», - сказала Полякова.

Она отметила королевское отделение «Боевого братства» и поблагодарила его участников за сохранение памяти о мужестве, стойкости и отваге советского солдата.

«В мирное время вы достойно и честно выполняете свой воинский долг – сохраняете историческую память, помогаете инвалидам и семьям погибших, сотрудничаете с организациями ветеранов других стран, ведете активную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - добавила депутат.

Она пожелала мужчинам и их семьям мира, добра, здоровья, счастья и благополучия.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.