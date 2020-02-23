РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сезон катания на коньках закрыли в городском парке имени Талалихина в Подольске из-за аномально теплой зимы, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Мы приняли решение о закрытии сезона катания на коньках в парке Талалихина. Вчерашнее солнце растопило весь лед, за ночь холодильная установка не справилась. Технически поддерживать лед очень сложно. Приносим свои извинения и надеемся на понимание», - говорится в сообщении.

В парке продолжает работать пункт буккроссинга, куда все желающие могут принести книги или взять их почитать.