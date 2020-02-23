РИАМО – 23 фев. Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил против составления рейтинга «мужественных» городов, напомнив, что вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли все уголки СССР, сообщает Nation News.

Ранее портал «ТурСтат» представил рейтинг самых «мужественных» городов, который составили по результатам интернет-опроса более 5 тысяч человек. Большинство респондентов назвали городом России и СНГ с самыми лучшими и мужественными мужчинами Москву.

«Вообще рейтинги - это неправильно, сражалась вся страна, и даже в деревнях люди были озабочены тем, чтобы пришла Победа, вкладывали все силы и здоровье. Так что никаких рейтингов», - сказал Лещенко.

По его мнению, пример настоящего мужества в военные годы показали Петербург и Волгоград.