РИАМО - 23 фев. На территории Подмосковья и Москвы с вечера 24 февраля до утра 25 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы на дорогах Московского региона будет действовать с 21:00 24 февраля до 09:00 25 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Калужской, Владимирской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 24 февраля прогнозируется снег с дождем, будет облачно с прояснениями. Порывы западного ветра могут достигать 5-10 метров в секунду. Ночью будет до минус 1 градуса, днем до плюс 4 градусов.

25 февраля в Подмосковье и Москве прогнозируется переменная облачность без осадков, из-за облаков выглянет солнце. Ночью температура будет в пределах минус 3 – минус 1 градуса, днем столбики термометров могут подняться до плюс 3 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

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