РИАМО - 23 фев. Участниками полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в ЦФО стали четверо граждан Украины, а также по одному представителю Эстонии и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

22 февраля в Москве стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в Центральном федеральном округе. Всего в региональный полуфинал вышли 555 участников.

«По словам иностранцев-полуфиналистов, этот конкурс управленцев они расценивают как возможность развить и реализовать свой потенциал на благо России, с которой их жизнь неразрывно связана уже много лет», - отмечается в материале.

Владислав Белоусов из Республики Беларусь рассказал, что для него участие в конкурсе – это вызов самому себе и хорошая возможность для профессионального и карьерного развития.

«Сегодня я руковожу продажами и преподаю курс по маркетингу. Мне постоянно приходится принимать решения, от которых зависит дальнейшее развитие компании. <…> Мне хотелось бы применить свои знания в компании глобального уровня, влиять на серьезные процессы в развитии экономики», - добавил Белоусов.

Глеб Сибирцев из Эстонии владеет компанией, которая является одним из крупнейших дистрибьютеров смартфонов в России. Он признался, что в случае победы в конкурсе хотел бы работать с государственным сектором и развивать бизнес-структуры.

Валерия Гусарова из Украины переехала в Москву после прохождения многоуровневого отбора в международной компании. Сейчас она работает коммерческим директором международной компании, производящей детское питание.

«Причины участия в конкурсе очень простые. Во-первых, это возможность стать лучшей версией самой себя. Во-вторых, применить свои знания и навыки, найти единомышленников и вместе осуществлять интересные и полезные проекты. В-третьих, я очень хочу поработать рядом со специалистами высочайшего класса», – сказала Гусарова.

Участники полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Вечером в воскресенье подведут итоги состязаний и определят, кто поедет на суперфинал в Сочи.