РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поздравил жителей городского округа Подольск с Днем защитника Отечества и пожелал доброго здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! Примите мои самые сердечные поздравления с праздником воинской славы – Днем защитника Отечества. Особую благодарность и глубокую признательность выражаю ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и тем, кто сегодня самоотверженно несет службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, отстаивая наши национальные интересы», - говорится в тексте поздравления.

Фетисов пожелал жителям округа доброго здоровья, счастья, личного благополучия и отличной спортивной формы.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.