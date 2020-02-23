РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска вышел в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги, несмотря на проигрыш в последнем матче, сообщается на сайте команды.

В Череповце 22 февраля прошел хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ХК «Северсталь».

«Слишком высокой была важность игры для подмосковной команды, потому, возможно, так осторожничали наши хоккеисты. Однако ничья в основное время вывела «Витязь» в плей-офф. В итоге у нашей команды плюс один балл после матча в Череповце и оформленный выход в плей-офф», - говорится в сообщении.