РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. На праздновании Дня защитника Отечества в центральном парке и на площади Королева всех желающих угостили полевой кашей, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Сегодня мы угощаем всех желающих полевой кашей и чаем, на арт-веранде играет духовой оркестр и проходит развлекательная программа», - сказал представитель пресс-службы городской администрации.

Кашу из полевой кухни можно попробовать на Центральной площади рядом с ярмаркой, на которой также можно приобрести различные товары с военной тематикой.

Духовой оркестр сопровождал программу на арт-веранде. Для желающих провели конкурсы и викторину.