РИАМО - 23 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и пожелал им успехов в делах и мирного неба над головой.

«Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил себя благородному делу – защите Отечества, обеспечению суверенитета и безопасности нашей Родины. В этот праздничный день желаю нашим дорогим ветеранам, всем военнослужащим и работникам оборонных предприятий крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.