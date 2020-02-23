РИАМО - 23 фев. В Москве идет мокрый снег и дует сильный ветер, в связи с непогодой коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В воскресенье на территории мегаполиса будет идти мокрый снег и дуть сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Все это будет способствовать налипанию снега на проводах и деревьях, повреждению слабо укрепленных конструкций и линий электропередачи.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», - сказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальные службы обращают особое внимание на объекты жизнеобеспечения столицы, также под контролем находятся сооружения топливно-энергетического хозяйства.