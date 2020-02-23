РИАМО - 23 фев. Возгорание произошло в дачном доме в СНТ «Болтино-2» на территории городского округа Мытищи, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 09:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, СНТ «Болтино-2», 3-я Береговая улица, дом 7», - говорится в сообщении.

Возгорание потушили в 10:31. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Пожар в дачном доме тушили девять человек и три единицы техники.