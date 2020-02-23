РИАМО - 23 фев. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

«Сердечно поздравляю с праздником мужества и героизма многих поколений воинов нашей страны - с Днем защитника Отечества! Каждый из нас помнит подвиги наших дедов и прадедов - творцов Великой Победы, 75-летие которой мы будем праздновать в этом году!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что бессмертный подвиг солдат и их невероятная любовь к Родине во время Великой Отечественной войны являются для всех примером и вдохновляют на новые достижения во имя России и ее столицы.

«И сегодня мы продолжаем гордиться нашими воинами, которые каждый день хранят мир и стабильность. Всем защитникам желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России!» - добавил мэр.

Специальные мероприятия ко Дню защитника Отечества проходят в воскресенье в столичных парках, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры. Так, в парке Горького подготовили тематические экскурсии, на ВДНХ можно увидеть демонстрацию военной формы и приемов боя. Лекцию об отцовстве прочтут в галерее «Ходынка», а в культурном центре «Вдохновение» проходит «Папа-фест».

В 21:00 небо столицы озарит праздничный салют. Пиротехническое шоу будет длиться порядка 10 минут.