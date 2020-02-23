РИАМО – 23 фев. Врачи рассказали мужчинам, на какие медицинские обследования им стоит обратить пристальное внимание и проходить регулярно, сообщает Nation News.

«В первую очередь к ним относится кровь на простатический специфический антиген. Это поможет выявить рак на ранней стадии. Далее идет тестикулярное обследование, которое также выявляет опухоли», - говорится в сообщении.

Среди мужчин больше курильщиков, поэтому у них выше риск развития рака легких. Из-за этого им следует на регулярной основе проверять органы дыхания.

«Представители сильного пола более подвержены раку кишечника, поэтому в число рекомендуемым им обследований также входят исследование кала на скрытую кровь, анализ на онкомаркеры и колоноскопия», - добавляет издание.

Кроме того, мужчинам советуют тщательнее следить за своим артериальным давлением и контролировать его как минимум раз в неделю. Также медики рекомендуют хотя бы раз в пять лет проверять уровень холестерина и сахара в крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главврачам и руководителям подмосковных предприятий наладить работу по дополнительной диспансеризации мужчин, потому что именно они часто игнорируют обследования. Диспансеризация и профилактические медосмотры позволяют своевременно обнаружить болезнь и оперативно начать лечение.