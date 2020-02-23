РИАМО - 23 фев. В воскресенье в Москве ожидается гололедица на проезжей части и мокрый снег, поэтому автомобилистам следует быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

За прошедшую ночь сугробы в столице выросли на 3 сантиметра. В течение дня в городе ожидается выпадение 1-3 миллиметров осадков. Мокрый снег во второй половине воскресенья может перейти в дождь.

«Зима вновь заявила о себе, на улице мокрый снег, гололедица. Чтобы в праздничный день не случилось неприятностей, держите дистанцию. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила», - говорится в сообщении.

На территории города до 24 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.