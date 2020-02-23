РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков поздравили горожан с Днем защитника Отечества и пожелали мирного неба и счастья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые участники Великой Отечественной войны, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, жители городского округа Подольск! Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! В этот праздничный день от всей души желаем защитникам Отечества доброго здоровья, мирного неба, счастья, семейного благополучия, успехов в труде на благо нашей родной земли», - говорится в тексте поздравления.

В поздравлении уточняется, что испокон веков в России с огромным уважением относились к ратному труду. Сила и слава русского оружия были и остаются неотъемлемой частью величия и могущества нашего государства, являются твердой гарантией его свободы и независимости.

«С особым чувством признательности и бесконечного уважения мы обращаемся к ныне живущим ветеранам войны и труда, завоевавшим для нас Великую Победу. Это вы прошли через нечеловеческие испытания, отстояли наше Отечество в жестокой схватке с врагом, сохранили для потомков страну, в которой мы сегодня все живем. Примите наш низкий сыновний поклон! Мы всегда будем гордиться вашей доблестью, вашим мужеством, несломленным духом, передадим нашим детям и внукам память об этом великом подвиге», - отмечается в сообщении.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.