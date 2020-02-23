РИАМО - 23 фев. На 75-м году жизни умер советский футболист Марьян Плахетко, который известен своими выступлениями в составе ЦСКА, сообщает Газета.ru.

«В составе армейцев Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году», - говорится в сообщении.

Также спортсмен выступал за команды «Карпаты» (Украина), СКА, «Мотор» (ГДР).

После окончания карьеры футболиста Плахетко прошел обучение в Высшей школе тренеров. Он работал начальником команды в ЦСКА и «Торпедо».