РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в День защитника Отечества вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное мероприятие прошло в воскресенье в картинной галерее Люберец.

«У нас не было крупных войн после Великой Отечественной, и это большое счастье. Спасибо вам за все, за мирную жизнь. Я хочу всех поздравить с Днем защитника Отечества, это праздник истинных героев», - сказал Ружицкий.

Он вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы, а также подарки.

Ранее Ружицкий возложил цветы к мемориальному комплексу с Вечным огнем.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.