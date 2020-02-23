РИАМО - 23 фев. Минувшей ночью в Москве прошел снегопад, благодаря которому сугробы в городе подросли на 3 сантиметра, также в течение воскресенья в столице может выпасть до 3 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Во второй половине ночи воскресенья с запада, северо-запада к региону подошел атмосферный фронт, а вместе с ним и зона осадков в виде снега. Утро праздничного дня встречает москвичей и гостей столицы белым покрывалом, за ночь высота снежного покрова подросла на 3 сантиметра», - говорится в сообщении.

В воскресенье на погоду Московского региона будут влиять атмосферные фронты. Будет облачно, временами ожидаются осадки, их может выпасть 1-3 миллиметра. С 12 до 15 часов в городе снег может смениться дождем.

Во второй половине дня температура в мегаполисе повысится до плюс 1 градуса, по Подмосковью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, резкий со скоростью 7-12 метров в секунду, его порывы будут достигать 14-17 метров в секунду.

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