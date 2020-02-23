РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники ГИБДД городского округа Подольск вручили водителям поздравительные открытки в канун Дня защитника Отечества, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«На площади Ленина городского округа Подольск в канун Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Праздничный патруль». Автоинспекторы поздравили мужчин-водителей с праздником. В качестве подарка водители получали открытки, сделанные руками детей, с поздравлениями и напутственными словами соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем», - говорится в сообщении.

Кроме того, водителям вручили памятки и сувениры по тематике дорожной безопасности.

Автолюбители поблагодарили сотрудников ГИБДД за полезные советы и трогательные поучительные открытки от детей.

«Отдел пропаганды безопасности дорожного движения благодарит учеников 1а класса школы №29 и воспитанников пятой группы детского сада №58 городского округа Подольск, а также классного руководителя и воспитателей за участие в изготовлении поздравительных открыток и помощь в подготовке данного мероприятия», - отмечается в материале.