РИАМО - 23 фев. Ранняя и теплая весна ожидается в Центральной России в этом году, в Москве прогнозируется температура выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В последнюю неделю февраля в центральных регионах страны ожидается похолодание, сильный порывистый ветер, а также осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от слабоотрицательной ночью до положительной днем, что приведет к образованию гололедицы. Также ожидаются резкие колебания атмосферного давления («барическая пила»).

«Что касается марта, то месяц по климату (до 27 числа) сам по себе в России считается еще зимним. Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш. Да и по долгосрочным прогнозам грядущий март в Москве окажется на 2-5 градусов выше положенной нормы», - говорится в сообщении.

Климатическая норма в мегаполисе в марте составляет плюс 1,5 градуса днем, а ночью – минус 5,6 градуса.

В первой декаде марта в городе будет тепло и может прийти обманчивое ощущение настоящей весны. Настоящее же наступление весны следует ожидать в начале астрономической весны, то есть в районе 20 марта.

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