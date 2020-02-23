РИАМО - 23 фев. Жителям и гостям столицы следует проявлять особую осторожность на улице в воскресенье из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 14 часов воскресенья местами в Москве ожидается мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также держаться подальше от деревьев. Автомобилистам следует припарковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Во время поездки водителям необходимо значительно снизить скорость и увеличить дистанцию. Также следует избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе по 24 февраля из-за сильного ветра.

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