РИАМО - 23 фев. Мужчина попал в больницу с переломами после избиения, которое произошло около станции столичного метро «Первомайская», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что вечером 21 февраля медики сообщили в полицию о госпитализации безработного мужчины 1970 года рождения с переломами ребер и гемопневмотораксом. Пострадавшего доставили в больницу на скорой с 10-й Парковой улицы.

«Со слов мужчины, вечером 18 февраля его избил неизвестный в районе станции метро «Первомайская», - сказал собеседник агентства.

По данному факту следователь следственного отдела ОМВД России по району Измайлово Москвы возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.