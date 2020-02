РИАМО - 23 фев. В рейтинг лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide 2020 включены пять столичных отелей, это подтверждает высокий уровень сервиса гостиничной индустрии мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

В Forbes Travel Guide все отели, рестораны и спа-центры включаются по трем категориям: «пять звезд», «четыре звезды» и «рекомендовано».

«Впервые высшей отметки «пять звезд» удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow, которая открылась в 2014 году. Кроме того, отметку «четыре звезды» получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt. Рейтинг «рекомендовано» присудили гостинице The St. Regis Nikolskaya», - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы - руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, появление московских отелей в авторитетном международном гиде говорит об успешном развитии гостиничной индустрии в городе.

«Отмечу, что московские отели регулярно входят в различные отраслевые рейтинги», - добавила Сергунина.

В топ-25 лучших российских отелей по версии TripAdvisor Traveler Choice в прошлом году вошли десять гостиниц Москвы.

Жюри, которое составляет рейтинг Forbes Travel Guide, меняется раз в два года, в него входят профессионалы гостиничной и ресторанной индустрии, которые посещают отели и рестораны на условиях анонимности.

Членам жюри международного рейтинга нужно провести в гостинице минимум две ночи. Они оценивают отели по 900 критериям: 75% оценки основаны на обслуживании постояльцев (уборка, еда и бар, общение с гостями), 25% - качество интерьера, отделки и мебели.

В этом году Forbes Travel Guide присвоил 70 отелям мира «пять звезд», 120 — «четыре звезды», еще 81 гостиница рекомендована к посещению.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 1,7 тысячи гостиниц и отелей, в которых расположены 82,9 тысячи номеров. Средняя загрузка московских гостиниц составляет 78%, а в дни праздников и крупных фестивалей бывает выше 90%.