РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в День защитника Отечества возложил цветы к мемориальному комплексу с Вечным огнем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы чтим память павших в различных военных конфликтах. Сегодня я хотел бы возложить цветы к мемориальному комплексу»,- сказал Ружицкий.

Он добавил, что в День защитника Отечества нужно помнить тех, кто отстоял и отстаивает честь нашей Родины.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.