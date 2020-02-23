РИАМО - 23 фев. Более 20 столичных рынков присоединились к городскому фестивалю «Московская Масленица», на рынках гостей ждут мастер-классы и концерты, а также дегустации необычных блинов, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На рынках в дни фестиваля запланированы бесплатные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины. Кроме того, в честь «Московской Масленицы» пройдут дегустации блинов, а продукты, необходимые для приготовления масленичных угощений, можно будет приобрести дешевле обычного», - говорится в сообщении.

Среди прочих, участниками общегородского фестиваля стали Рижский, Даниловский, Кунцевский, Москворецкий и Люблинский рынки, Калужская сельскохозяйственная ярмарка и рыночный комплекс «Царицынский».

Так, на Даниловском рынке в масленичную неделю пройдут мастер-классы по приготовлению разноцветных блинов, а в выходные посетителей будут угощать традиционными блинами с разными начинками.

На Москворецком рынке 23 и 29 февраля, а также 1 марта пройдут дегустации блинов. На Кунцевском рынке угощать гостей будут 1 марта.

Блинные дегустации запланированы и на Люблинском рынке. Кроме того, здесь можно купить продукты для приготовления блинов со скидкой 10%. Аналогичные скидки можно будет получить и на Велозаводском рынке, где также организовали праздничную фотозону.

На фермерском рынке «Авангард» в Зеленограде студенты Московского педагогического государственного университета проведут для детей мастер-классы по оригами и росписи пряников. Они состоятся 23 и 29 февраля, а также 1 марта. Кроме того, 1 марта на рынке пройдет большой праздник, посвященный старинным масленичным традициям.

Фестиваль «Московская Масленица» начался 21 февраля. По всему городу открылись 29 фестивальных площадок. С 25 февраля к празднованию Масленицы присоединятся культурные центры и библиотеки, а с 28 февраля – городские парки. В этом году «Московская Масленица» продлится по 1 марта.