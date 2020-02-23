РИАМО - 23 фев. Столичная полиция задержала безработного мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, которое повлекло смерть пожилой женщины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 21 февраля в службу «02» поступило сообщение о факте нанесения телесных повреждений по адресу: улица Кусковская, дом 33.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти обнаружен труп пенсионерки 1935 года рождения, проживавшей там же», - сказал собеседник агентства.

В тот же день полицейские задержали безработного мужчину 1970 года рождения. Его изобличили в том, что он в ссоре избил пенсионерку, в результате чего женщина скончалась от множественных травм. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.