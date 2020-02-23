РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске спасатели ликвидировали возгорание в бане в деревне Жданово, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать второго февраля в 17:38 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Жданово. В 18:39 огнеборцы ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и шесть человек.