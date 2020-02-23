РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала 22 февраля, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Анастасию Горбунову 2005 года рождения, проживающую на улице Тепличной. Девочка 22 февраля 2020 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 14-15 лет, рост около 158 сантиметров. Она среднего телосложения, лицо треугольное, волосы русые, прямые, ниже плеч, брови темные, глаза голубые», - говорится в сообщении.

Подросток была одета в красную куртку с капюшоном, темно-синюю толстовку, черные джинсы и черные ботинки.

«Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: 8(496) 752-71-00 и 8(496)763-02-63, либо 112 или 02», - добавляется в материале.