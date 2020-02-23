РИАМО - 23 фев. В столице подготовили множество мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, москвичи и гости города смогут примерить военные мундиры, послушать лекцию об отцовстве и увидеть бои на мечах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В музее-панораме «Бородинская битва» 23 февраля пройдет «День русского солдата». Гостям предложат примерить военные мундиры, подержать в руках пушечные ядра и даже научиться пользоваться кочергой и ухватом», - говорится в сообщении.

В музее Победы гостям представят экспозицию, в которой можно увидеть личные вещи и снимки солдат, работы фронтовых художников. Также можно услышать песни о войне и проверить меткость в стрельбе в лазерном тире.

На ВДНХ всех посетителей встретит почетный караул в обмундировании русских воинов разных эпох. Часовые будут сменять друг друга раз в 10 минут. Здесь же будет работать лучный тир и многое другое.

«На площади перед «Москвариумом» откроется площадка «Петровская эпоха» с потешными войсками. Здесь проведут мастер-классы по созданию лодок и такелажному делу, покажут основные принципы строевой подготовки в потешных войсках», - уточняется в материале.

Лекцию об отцовстве проведут в галерее «Ходынка», в культурном центре «Вдохновение» пройдет «Папа-фест» с мастер-классами.

Также в пяти парках города можно бесплатно поиграть в лазертаг, команды для игры будут формировать на месте. В парке Горького проведут несколько бесплатных тематических экскурсий, посвященных Дню защитника Отечества.