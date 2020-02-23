РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В ходе проверки обшественники Королева нашли в магазинах просроченные продукты, результаты мониторинга были доведены до администрации торговых объектов, сообщается на странице Общественной палаты в Instagram.

Члены ОП Королева провели проверку в магазинах «Ярче» (проспект Космонавтов, 39) и «Верный» (проспект Космонавтов, 27Б и улица Пионерская, 30). Проверки проводятся регулярно по обращениям граждан.

«В магазине «Ярче» общественный контроль выявил товары с просроченным сроком реализации: детский кефир со сроком реализации 20 февраля 2020 года и батон нарезной московского комбината «Коломенское» со сроком реализации 17 февраля 2020 года . В магазине «Верный» на проспекте Космонавтов нашли просроченный легкий йогурт SIMPLE», - говорится в сообщении.

Результаты мониторинга были доведены до администрации магазинов, и в присутствии группы общественного контроля просроченные товары были изъяты и убраны из торгового зала.

Среди проверенных групп товаров: молочная и кисломолочная продукция, в том числе детские молочные продукты, хлебобулочные изделия.

По результатам проверки составлен акт. Общественная палата продолжает контроль торговых сетей в этом направлении.