РИАМО - 23 фев. Игроки ЦСКА смогли всухую победить команду «Уфа» со счетом 3:0 в контрольном матче в испанском Кампоаморе, сообщает Газета.ru.

«Первый матч в весенней части чемпионата армейцы проведу дома против екатеринбургского «Урала». Стартовый свисток прозвучит 29 февраля в 14:00 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Команда тренера Виктора Гончаренко сейчас расположилась на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).