РИАМО - 23 фев. Во 2-м Тушинском проезде в столице произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого один из них открыл стрельбу по оппонентам, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы московского главка МВД РФ.

«Вчера в 22:54 на телефон полиции «02» поступило сообщение, что у дома 8 по 2-му Тушинскому проезду произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого один из них, по предварительным данным, выстрелил в оппонентов из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полученные от стрельбы травмы не требуют госпитализации. Прибывшие врачи оказали пострадавшим помощь на месте происшествия.

«Стрелявший получил телесные повреждения и был госпитализирован для оказания ему необходимой помощи», - добавил представитель пресс-службы.