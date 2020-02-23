РИАМО - 23 фев. В столице 22 февраля столбики термометров поднялись до плюс 6,7 градуса, это на 0,1 градуса выше рекорда максимальной температуры 1990 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«В условиях довольно солнечной погоды с сильными южными ветрами в столице вновь обновился рекорд максимальной температуры воздуха. По данным за 21 час максимальная температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла плюс 6,7 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в 1990 году», - говорится в сообщении.

С начала февраля в городе данное обновление температурного максимума стало уже пятым. Последний раз так часто рекорды по теплу обновлялись в марте 2015 года - с 15 по 19 число.

В воскресенье в столице температура будет от плюс 2 до плюс 4 градусов. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.