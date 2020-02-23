РИАМО - 23 фев. Для мужчин метро подготовило подарки в честь Дня защитника Отечества, также на станции «Курская» можно будет сделать укладку волос и бороды в мобильном барбершопе, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В День защитника Отечества Московский метрополитен подарит мужчинам возможность прямо в метро сделать укладку волос и бороды. Для этого в вестибюле станции «Курская» установят мобильный барбершоп», - говорится в сообщении.

Барбершоп будет работать с 12:00 до 14:00.

Кроме того, с 12:00 на стойках «Живое общение» в вестибюлях станций «Курская», «Пушкинская» и «Площадь Революции» мужчинам будут дарить брендированные галстуки от метрополитена. Подарки будут раздавать до тех пор, пока они не закончатся.

В кассах подземки в День защитника Отечества начали продавать тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», которые выпустили ограниченной серией к празднику.