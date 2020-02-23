РИАМО - 23 фев. Неизвестный сообщил о минировании парк-отеля «Огниково» в городском округе Истра, из здания эвакуировано 250 человек, вызов оказался ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:45 22 февраля от заявителя на телефон системы-112 поступило анонимное сообщение об угрозе минирования парк-отеля «Огниково» в городском округе Истра. Эвакуировано 250 человек», - говорится в сообщении.

Обследования корпусов и прилегающей территории кинологическими расчетами не подтвердило наличие взрывоопасных веществ. Вызов признан ложным.