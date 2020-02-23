РИАМО - 23 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, воздух может прогреться до 3 градусов тепла, местами пройдут осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде временами пройдут осадки. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 1-3, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.

При такой погоде метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, беспричинное тревожное состояние, нарушение сна, снижение физической и умственной работоспособности. Часто при такой погоде обостряются хронические заболевания суставов и органов дыхания.