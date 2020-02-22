РИАМО - 22 фев. На столичном фестивале «Московская Масленица» гостей помимо всевозможных угощений, ждет увлекательная культурная программа, посвященная российским и зарубежным традициям проводов зимы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Можно будет послушать фолк-музыку и посмотреть уличные представления: например, театрализованные шествия реконструкторов из Болгарии, Венгрии и Италии, кукольные спектакли и постановки, посвященные масленичным традициям. Всего запланировано более 320 выступлений творческих коллективов», – сказал руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Посмотреть выступления зарубежных участников фестиваля можно будет на центральных площадках, которые расположены на площади Революции, Манежной площади и переходе между ними.

На Масленицу в столицу приехали две команды кукеров (ряженых, традиционных масленичных персонажей) из сел Столетово и Айдемир – они будут выступать в традиционных костюмах и высоких масках с лентами и цветными аппликациями.

«Кукеры из Айдемира будут гостить на центральных площадках с первого дня фестиваля и до 26 февраля, а из Столетова – до 27 февраля. Повстречать их можно с 12:30 до 19:30. Увидеть карнавальные шествия – в 13:00 и 19:00», - уточняется в материале.

Также на центральных площадках будут выступать реконструкторы из Венгрии и участники фестиваля из Италии.

Во все дни фестиваля на сценах окружных площадок можно будет посмотреть шоу ростовых кукол, масленичные истории в исполнении актеров московских театров и выступления юных артистов театра «Альт» и студии «Премьера».

Там же для гостей состоятся концерты фолк-групп «Матрена-АРТ», «Любо-Мило», «Крапива», ансамбля казачьей песни «Кладезь» и других коллективов. По будням выступления можно послушать с 17:00 до 19:00, а по выходным и праздникам – с 16:00 до 19:00.

Поиграть в традиционные уличные забавы конца XVI - начала XVII веков – бабки, кегли, городки – гости смогут на площадке на улице Перерва.