РИАМО - 22 фев. Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на улице Голубинской в столице, пострадавшего госпитализировали, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 18:35 на улице Голубинская в районе дома 2 водитель, управляя легковым транспортным средством Volkswagen, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», - говорится в сообщении.

В дорожной аварии пострадал один человек, его госпитализировали. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники ГИБДД, специалисты устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.