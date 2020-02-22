РИАМО - 22 фев. На чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию подмосковные спортсмены завоевали 43 медали различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли в городе Обнинск Калужской области.

«На дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин Елена Шелобанова и Дарья Останина завоевали первое и второе места. Аналогичные позиции заняли Анна Чернышева и Ольга Турчина на дистанции 200 метров брассом», - говорится в сообщении.

Также Шелобанова завоевала серебро на дистанции 200 метров вольным стилем, а Чернышева стала первой на 100 метрах брассом, 400 метрах комплекс, третьей в заплывах на 200 метров на спине и на 1500 метров вольным стилем.

В эстафете 4х200 метров вольным стилем сборная Подмосковья выиграла золотые медали. Заплыв на 800 метров вольным стилем стал удачным для Валерии Ермаковой (золото). Она же поднялась на верхнюю ступень пьедестала после заплыва на 1500 метров.

Бронза у Даны Репаловой на 400 метрах комплекс. Представительницы области стали первыми в эстафете 4х100 метров комплекс и вторыми в аналогичной дисциплине вольным стилем.

У мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем первым стал Евгений Рылов, замкнул тройку лидеров Иван Гирев. На 200 метрах Гирев оказался первым, Рылов – вторым. Еще одно золото покорилось Рылову на дистанции 200 метров на спине. В заплыве на 400 метров вольным стилем Гирев выиграл золото, Рылов приплыл к финишу вторым, третьим стал Максим Травников.

В дисциплине «400 метров комплекс» серебро досталось Александру Андрееву. На 800 метрах вольным стилем первенствовал Травников. Он же стал вторым на 1500 метрах. В эстафете 4х100 метров вольным стилем сборная региона стала первой, а в эстафете 4х200 метров – второй.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что пловцы из Московской области всегда входили в число сильнейших спортсменов России и Центрального федерального округа в частности.

«Завершившиеся в Обнинске соревнования в очередной раз это подтвердили. Выступления, по результатам которых у подмосковных спортсменов в активе такое большое количество побед и призовых мест, не может не впечатлить. Поздравляю команду с триумфом и желаю продолжать в том же духе», - заключил министр.