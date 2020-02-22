РИАМО - 22 фев. Премьер-министр страны Михаил Мишустин дал поручение Минфину РФ о разработке поправок к закону о госзакупках, сообщает Nation News.

Поручение дано для того, чтобы сделать процедуру госзакупок в стране более совершенной, прозрачной и эффективной. Предложения должны быть подготовлены до 1 мая этого года.

«Это нужно для того, чтобы нацпроекты реализовывались быстрее. До 1 мая ведомство должно будет представить правительству поправки, призванные оптимизировать процедуру закупок товаров, работ и услуг для госнужд, а также муниципалитетов», - отмечается в сообщении.

Коме того, премьер-министр России поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко держать на контроле данный вопрос, чтобы поправки к закону внесли в Госдуму вовремя и успели рассмотреть на весенней сессии.

А главы российских министерств должны объявить до 31 марта закупки по госконтрактам на текущий год.