РИАМО - 22 фев. Свыше 200 добровольных пожарных и спасателей обеспечат пожарную безопасность во время празднования Дня защитника Отечества в столице, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Свыше 200 сотрудников московского гарнизона пожарной охраны и добровольных пожарных обеспечивают пожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели будут обеспечивать пожарную безопасность жителей и гостей столицы на 68 местах массовых мероприятиях, а также на 16 точках, где запустят праздничные салюты.

23 февраля в России, Беларуси и многих государствах СНГ будут праздновать День защитника Отечества. В нашей стране эта праздничная дата была установлена федеральным законом от 13 марта 1995 года.

Вечером 23 февраля в честь Дня защитника Отечества прогремит десятиминутный салют – его запустят на 16 московских площадках. Всего в мегаполисе дадут порядка 10 тысяч залпов.