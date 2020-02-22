РИАМО - 22 фев. Мужская сборная России по биатлону стала четвертой на эстафете в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщает Газета.ru.

«Сборная России, в составе которой выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, заняли четвертое место (+1.44,7; 0+9)», - говорится в сообщении.

Эстафету выиграла сборная Франции, спортсмены прошли дистанцию за 1:12.35,9 с четырьмя промахами . Второе место у норвежцев (+21,5; 1+12), на третьем команда Германии (+36,2; 1+8).

Утром в субботу у российских биатлонистов Логинова и Гараничева итальянское полицейские провели обыск номеров.