РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества столичный музей Победы смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также курсанты военных училищ и кадеты, на входе им потребуется лишь предъявить соответствующее удостоверение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, курсантов военных учебных заведений и кадетов мы приглашаем также на бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг армии». Они начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00, предварительная запись не требуется. Наши гиды расскажут участникам о героях Великой Отечественной войны и их самоотверженных поступках», — сказал представитель пресс-службы музея.

Кроме того, в музее подготовили бесплатную праздничную программу. Мероприятия смогут посетить и горожане, которые не состоят на военной службе и не работают в органах правопорядка. Для этого необходимо только приобрести входной билет.

Для всех гостей музея в течение всего дня будет работать лазерный тир, где взрослые и дети смогут проверить свою меткость. Он расположится перед залом «Жуков». В 14:00 в Зале полководцев музея выступит детский музыкальный театр «Домисолька» с программой «Поют правнуки Победы».

Серия праздничных выступлений продолжится в 15:00 в кинозале «Конев», где для посетителей музея прозвучат песни о защитниках Родины в исполнении участников клуба авторской песни «Ветер побед». В 16:00 в Зале полководцев можно будет послушать известные песни военных лет, среди которых «Синий платочек», «Смуглянка» и «Жди меня».