РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества в павильоне Московских центральных диаметров, расположенном на площади у Киевского вокзала в столице, пройдет квест, первые 40 участников которого получат носки с символикой МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«В воскресенье в павильоне МЦД совместно с программой лояльности карты «Тройка» – «Город» будет организована праздничная программа. Гости смогут не только посетить бесплатную экскурсию по павильону и узнать интересные факты об МЦД, но и пройти праздничный квест. Первые 40 его участников получат в подарок носки с символикой МЦД, а победители – подарки от МЦД и программы лояльности карты «Тройка» – сказал представитель пресс-службы Дептранса.

Квест будет состоять из трех зон: сила, скорость и ловкость. Свою силу посетители смогут проверить во время отжиманий под руководством профессионального тренера, скорость – приняв участие в гонках на видеоприставке, ловкость – сразившись в настольный футбол.

Трех победителей, показавших лучшие результаты во всех соревнованиях на праздничной площадке, наградят памятными сувенирами от Московских центральных диаметров и бонусными баллами на счет карты «Тройка».

Праздничная программа продлится с 13:00 до 19:00, принять участие в ней смогут все гости павильона.