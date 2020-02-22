РИАМО - 22 фев. Жители Московской области могут принять участие в голосовании по выбору мест для установки новых контейнерных площадок в местах массового отдыха в лесах региона в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«По результатам проведенного обследования территорий на голосование вынесено почти 100 контейнерных площадок во всех муниципалитетах Московской области, и оно (голосование - ред.) продлится до 4 марта», - говорится в сообщении.

Чтобы оставить свой голос за нужную контейнерную площадку нужно на сайте «Добродела» (https://vote.dobrodel.ru/kp2020) на карте выбрать свой муниципалитет и найти предпочтительную контейнерную площадку. После авторизации с помощью учетной записи ЕСИА или с помощью аккаунта одной из соцсетей появится возможность проголосовать. Каждый житель может выбрать не более одной контейнерной площадки.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в местах массового отдыха жителей Подмосковья будут расставлены специальные контейнерные площадки для поддержания чистоты лесных зон региона», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, по окончании голосования министерство ЖКХ региона на выбранных жителями местах в апреле установит контейнеры для твердых коммунальных отходов. Площадки будут обслуживать региональные операторы области.