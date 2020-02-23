РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества Московская канатная дорога будет работать с 10 до 23 часов, сообщается в группе канатной дороги в соцсети «ВКонтакте».

«Приходите к нам с друзьями, любимыми и всей семьей любоваться самым красивым видом на Москву!» — говорится в сообщении.

В понедельник, 24 февраля, трасса будет открыта с 10:00 до 21:00, а 25 февраля канатная дорога будет работать по графику понедельника – с 16:00 до 21:00.

Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и «Лужников», открылась 26 ноября 2018 года.

Из кабинок можно полюбоваться видами на живописную набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание МГУ и другие знаковые места города.