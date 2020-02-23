РИАМО - 23 фев. Митинг и демонстрация пройдут в столице в воскресенье в честь 102-й годовщины создания Советской Армии и Военно-морского флота, из-за этих мероприятий перекроют часть Страстного бульвара, улицу Петровка и Театральный проезд, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

С 09:00 полностью перекроют Страстной бульвар от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка. Движение будет восстановлено по мере прохождения колонны.

С 11:40 перекроют улицу Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда. С 12:45 до 13:00 полностью перекроют Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка.

Также в этот день до конца мероприятия ликвидировано парковочное пространство на Страстном бульваре от Большой Дмитровки до Петровки и на Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда.

Как уточняется на сайте КПРФ, участники митинга соберутся на Страстном бульваре у Пушкинской площади в 11:00, в 12:00 начнется праздничное шествие. В 13:00 стартует митинг на площади Революции.