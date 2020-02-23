РИАМО - 23 фев. В воскресенье и понедельник все городские уличные парковки в Москве стали бесплатными в честь празднования Дня защитника Отечества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День защитника Отечества», — уточнил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

При этом необходимо учесть, что плоскостные парковки со шлагбаумами продолжают работать в обычном режиме.

«Московский паркинг» попросил водителей быть внимательными на дорогах и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения и избежать возникновения аварийных ситуаций.

Ранее еще 80 улиц в 16 районах столицы вошли в зону платного парковочного пространства. Плату за парковку на новых участках ввели по запросу местных жителей и депутатов. Данная мера позволит бороться с «хаотичным» паркованием в условиях дефицита места в городе и простимулирует людей пересаживаться на общественный транспорт.