РИАМО - 22 фев. Столичная полиция проводит проверку по факту мошеннических действий в отношении мужчины 1936 года рождения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что 21 февраля в полицию обратился пенсионер, проживающий на Полоцкой улице. Пожилой мужчина сообщил о краже денежных средств.

«Неизвестный позвонил пенсионеру с неустановленного номера телефона, представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета потерпевшего совершил кражу денежных средств», - сказал собеседник агентства.

По его словам, москвич лишился 9,2 тысячи долларов США и 3108 евро. По заявлению организована полицейская проверка.